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Francoforte: nuovo spunto rialzista per K+S

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: nuovo spunto rialzista per K+S
Avanza Kali und Salz, che guadagna bene, con una variazione del 2,13%.
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