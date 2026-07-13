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Francoforte: nuovo spunto rialzista per K+S

Migliori e peggiori
Francoforte: nuovo spunto rialzista per K+S
(Teleborsa) - Balza in avanti Kali und Salz, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,13%.

Il confronto del titolo con il MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della compagnia attiva nel settore chimico-biologico rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo scenario tecnico di K+S mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 13,2 Euro con area di resistenza individuata a quota 13,54. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 12,99.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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