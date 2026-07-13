New York: brillante l'andamento di Microsoft
(Teleborsa) - Bene il colosso informatico americano, con un rialzo dell'1,88%.
Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Microsoft rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni tecniche attuali della società informatica di Redmond mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 386,5 USD. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 395,9. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 380,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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