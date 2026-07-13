New York: luce verde per FactSet Research Systems

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società che fornisce informazioni finanziarie integrate e applicazioni analitiche agli investitori , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,33%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che FactSet Research Systems mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,07%, rispetto a +0,74% dell' indice del basket statunitense ).





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di FactSet Research Systems . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 263,6 USD, con il supporto più immediato individuato in area 253,6. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 246,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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