New York: scambi al rialzo per IBM

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la "Big Blue" , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,94%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a IBM rispetto all'indice di riferimento.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 297,4 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 289. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 284,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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