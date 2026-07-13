Perde Lam Research sul mercato di New York
(Teleborsa) - A picco il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, che presenta un pessimo -4,81%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lam Research, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro di medio periodo di Lam Research ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 338,4 USD. Primo supporto individuato a 328,2. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 348,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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