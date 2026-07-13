Piazza Affari: brillante l'andamento di Fineco

(Teleborsa) - Scambia in profit il leader italiano nell'equity trading , che lievita dell'1,88%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fineco più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo di Fineco classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 23,43 Euro e primo supporto individuato a 23,15. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 23,71.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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