Piazza Affari: si concentrano le vendite su Maire

(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , in flessione del 2,23% sui valori precedenti.



L'andamento di Maire nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di medio periodo dell' azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 14,21 Euro, mentre i supporti sono stimati a 13,9. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 14,52.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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