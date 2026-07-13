Seagate Technology, scendono le quotazioni a New York
(Teleborsa) - In forte ribasso l'azienda americana attiva nel settore storage, che mostra un -6,68%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Seagate Technology più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di medio periodo del leader nella produzione di driver per hard-disk rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 869,7 USD, mentre i supporti sono stimati a 834,7. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 904,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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