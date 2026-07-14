New York: su di giri NetApp
(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di sistemi per l'immagazzinamento di dati, che scambia in rialzo del 6,58%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di NetApp più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del produttore di attrezzature per data storage, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 178,8 USD. Primo supporto visto a 167,5. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 160,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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