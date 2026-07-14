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Borsa Italiana, attorno ai livelli della vigilia il controvalore degli scambi del 13/07/2026

Finanza
Borsa Italiana, attorno ai livelli della vigilia il controvalore degli scambi del 13/07/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta (13/07/2026) è stato pari a 2,9 miliardi di euro, con una variazione del 2,60%, rispetto ai precedenti 2,97 miliardi.

I volumi si sono attestati a 0,29 miliardi di azioni, rispetto ai 0,29 miliardi precedenti.

718 sono le azioni scambiate: tra queste, 329 titoli hanno chiuso in rosso, mentre 351 azioni hanno terminato in territorio positivo. Invariate le altre 38 azioni del listino milanese.



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