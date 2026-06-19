Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 18/06/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 5,7 miliardi di euro, con un incremento di ben 942,6 milioni, pari al 19,80%, rispetto ai precedenti 4,76 miliardi.I volumi scambiati sono passati, da 0,47 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,52 miliardi.Su 776 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 421 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 318 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 37 azioni del listino milanese.