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Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 18/06/2026

Finanza
Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 18/06/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 5,7 miliardi di euro, con un incremento di ben 942,6 milioni, pari al 19,80%, rispetto ai precedenti 4,76 miliardi.

I volumi scambiati sono passati, da 0,47 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,52 miliardi.

Su 776 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 421 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 318 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 37 azioni del listino milanese.





(Foto: © Luca Ponti | 123RF)
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