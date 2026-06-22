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Borsa Italiana, in forte rialzo il controvalore degli scambi del 19/06/2026

Finanza
Borsa Italiana, in forte rialzo il controvalore degli scambi del 19/06/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 7,76 miliardi di euro, con un incremento del 36,15%, rispetto ai precedenti 5,7 miliardi.

I volumi scambiati sono passati da 0,52 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,66 miliardi.

Su 676 titoli trattati in Borsa di Milano, 316 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 320. Invariate le rimanenti 40 azioni.





(Foto: © Luca Ponti | 123RF)
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