Borsa Italiana, in forte rialzo il controvalore degli scambi del 19/06/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 7,76 miliardi di euro, con un incremento del 36,15%, rispetto ai precedenti 5,7 miliardi.I volumi scambiati sono passati da 0,52 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,66 miliardi.Su 676 titoli trattati in Borsa di Milano, 316 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 320. Invariate le rimanenti 40 azioni.