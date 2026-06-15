Milano 17:35
51.836 +0,66%
Nasdaq 20:44
30.558 +3,11%
Dow Jones 20:44
51.801 +1,17%
Londra 17:35
10.431 -0,39%
Francoforte 17:35
24.894 +1,05%

Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 12/06/2026

Finanza
Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 12/06/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta è stato pari a 5,54 miliardi di euro, con un incremento di ben 1.364,7 milioni, pari al 32,62% rispetto ai precedenti 4,18 miliardi.

I volumi scambiati sono passati da 0,53 miliardi azioni della seduta precedente a 0,7 miliardi.

Su 772 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 244 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 486 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 42 azioni del listino milanese.





(Foto: © Alessandro Landi | 123RF)
Condividi
```