Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 12/06/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta è stato pari a 5,54 miliardi di euro, con un incremento di ben 1.364,7 milioni, pari al 32,62% rispetto ai precedenti 4,18 miliardi.I volumi scambiati sono passati da 0,53 miliardi azioni della seduta precedente a 0,7 miliardi.Su 772 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 244 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 486 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 42 azioni del listino milanese.