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Borsa Italiana, in calo il controvalore degli scambi del 15/06/2026

Finanza
Borsa Italiana, in calo il controvalore degli scambi del 15/06/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 15/06/2026 è stato pari a 4,99 miliardi di euro, in ribasso (-9,94%), rispetto ai precedenti 5,54 miliardi.

I volumi scambiati sono passati, da 0,7 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,51 miliardi.

Su 810 titoli trattati in Borsa Italiana, 276 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 496. Invariate le rimanenti 38 azioni.





(Foto: © Simona Flamigni | 123RF)
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