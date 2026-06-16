Borsa Italiana, in calo il controvalore degli scambi del 15/06/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 15/06/2026 è stato pari a 4,99 miliardi di euro, in ribasso (-9,94%), rispetto ai precedenti 5,54 miliardi.I volumi scambiati sono passati, da 0,7 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,51 miliardi.Su 810 titoli trattati in Borsa Italiana, 276 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 496. Invariate le rimanenti 38 azioni.