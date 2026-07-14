Milano 12:17
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Dow Jones 13-lug
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Francoforte: andamento negativo per Scout24

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento negativo per Scout24
Rosso per la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria, che sta segnando un calo dell'1,96%.
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