Francoforte: brillante l'andamento di Gerresheimer
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società di packaging, che avanza bene del 2,16%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Gerresheimer mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,41%, rispetto a -4,77% del MDAX).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del produttore di contenitori. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 29,59 Euro. Primo supporto visto a 28,75. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 28,19.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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