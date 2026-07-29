Francoforte: in bella mostra Gerresheimer
(Teleborsa) - Brilla la società di packaging, che passa di mano con un aumento del 12,70%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Gerresheimer più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico del produttore di contenitori suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 28,7 Euro con tetto rappresentato dall'area 31,56. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 27,49.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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