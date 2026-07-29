Francoforte: in bella mostra Gerresheimer

(Teleborsa) - Brilla la società di packaging , che passa di mano con un aumento del 12,70%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Gerresheimer più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico del produttore di contenitori suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 28,7 Euro con tetto rappresentato dall'area 31,56. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 27,49.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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