Francoforte: giornata depressa per Renk

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Renk , con una flessione del 2,07%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Renk , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di Renk mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 41,47 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 42,73. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 40,88.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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