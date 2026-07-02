Francoforte: giornata depressa per Siemens Energy

(Teleborsa) - Sottotono il leader delle energie rinnovabili , che passa di mano con un calo del 2,01%.



La tendenza ad una settimana di Siemens Energy è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di Siemens Energy è in rafforzamento con area di resistenza vista a 160,7 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 158,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 162,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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