Francoforte: performance negativa per Siemens Healthineers

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di apparecchiature per l'imaging medico e la diagnostica di laboratorio , che presenta una flessione del 3,23% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Siemens Healthineers rispetto all'indice di riferimento.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 35,09 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 34,06. L'equilibrata forza rialzista di Siemens Healthineers è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 36,12.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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