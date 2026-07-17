Francoforte: giornata depressa per Siemens
(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia elettronica tedesca, in flessione del 2,14% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Siemens, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico della società tech mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 263,7 Euro con area di resistenza individuata a quota 265,7. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 262,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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