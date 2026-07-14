Francoforte: nuovo spunto rialzista per Brenntag

(Teleborsa) - Bene il distributore tedesco di prodotti chimici , con un rialzo del 2,75%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Brenntag evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Brenntag rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Brenntag mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 60,37 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 58,87. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 61,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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