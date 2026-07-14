Milano 12:19
52.558 -0,48%
Nasdaq 13-lug
29.264 0,00%
Dow Jones 13-lug
52.499 -0,26%
Londra 12:19
10.461 -0,36%
Francoforte 12:19
24.999 -0,46%

Francoforte: scambi al rialzo per Brenntag

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi al rialzo per Brenntag
Bene il distributore tedesco di prodotti chimici, con un rialzo del 2,78%.
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