Puma, la promozione da parte di HSBC spinge gli acquisti sul titolo

(Teleborsa) - Seduta tonica per il titolo Puma che sale di circa il 3% alla Borsa di Francoforte, attestandosi a 28,73 euro.



A spingere gli acquisti è l'upgrade sulle azioni dell'azienda tedesca di abbigliamento sportivo da parte di HSBC, che ne ha alzato il rating da Hold a Buy e il target price da 26 a 35 euro.



La banca ha rivisto al rialzo, mediamente di circa l'8%, le sue previsioni sull'EBIT per l'esercizio fiscale 2027-2028 e stima che la crescita in Cina si vedrà già verso la fine del 2027, in attesa delle approvazioni normative che dovrebbero arrivare entro fine anno.



L'istituto riporta invece che il 2026 rimane un anno di transizione per Puma, in scia alla continua riduzione delle scorte, alla diminuzione delle attività all'ingrosso indesiderate e al controllo dei costi. HSBC stima che le vendite del secondo trimestre saranno inferiori a quelle del primo trimestre per poi recuperare nel secondo semestre.









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