New York: in bella mostra Carvana

(Teleborsa) - Rialzo per la società che opera nel commercio di auto usate tramite una piattaforma di e-commerce , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,89%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Carvana rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le tendenza di medio periodo di Carvana si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 68,35 USD. Supporto stimato a 64,43. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 72,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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