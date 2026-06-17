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New York: prevalgono le vendite su Carvana

Migliori e peggiori, In breve
New York: prevalgono le vendite su Carvana
Scende sul mercato la società che opera nel commercio di auto usate tramite una piattaforma di e-commerce, che soffre con un calo del 6,66%.
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