New York: accelera Carvana

(Teleborsa) - Ottima performance per la società che opera nel commercio di auto usate tramite una piattaforma di e-commerce , che scambia in rialzo dell'8,52%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Carvana rispetto all'indice di riferimento.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 67,48 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 71,08. Il peggioramento di Carvana è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 65,41.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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