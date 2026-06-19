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New York: Carvana in rally

Migliori e peggiori, In breve
New York: Carvana in rally
Rialzo per la società che opera nel commercio di auto usate tramite una piattaforma di e-commerce, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,89%.
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