New York: sviluppi positivi per Monolithic Power Systems

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,08%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Monolithic Power Systems rispetto all'indice di riferimento.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1.352,9 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1.381,4. Il peggioramento di Monolithic Power Systems è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1.336.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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