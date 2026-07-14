Open Fiber, Chirichilli a evento PA: sfida IA si vince con apprendimento continuo e dialogo tra generazioni

(Teleborsa) - “Le infrastrutture digitali sono fondamentali per il futuro del Paese, ma il loro valore si realizza pienamente solo attraverso competenze diffuse e una cultura dell’apprendimento continuo. L’intelligenza artificiale crea opportunità solo se le persone sono le vere protagoniste dell’innovazione tecnologica". Lo ha dichiarato Romina Chirichilli, Direttore People & Sustainability di Open Fiber, partecipando oggi all’evento “Crescere nella PA: persone, formazione e risultati” a Palazzo Wedekind a Roma, alla presenza del Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.



Open Fiber, che ha realizzato una rete in fibra ottica di oltre 168 mila chilometri e raggiunge 17,4 milioni di unità immobiliari in tecnologia FTTH, con servizi attivi per circa 4 milioni di clienti residenziali, vive quotidianamente questa sfida. Con oltre 1.800 dipendenti di 29 nazionalità e una popolazione aziendale con una età media che non arriva ai quarant’anni, composta per il 72% tra Millennial e Gen Z, l’azienda punta sulla valorizzazione delle giovani generazioni come leva di crescita e innovazione.



"Per questo stiamo sviluppando percorsi di formazione sempre più mirati e personalizzati, favorendo anche il reverse mentoring, che stimola l’apprendimento reciproco tra senior e junior e lo scambio tra esperienza, conoscenza dei processi e competenze digitali. La nostra sfida, come nella Pubblica Amministrazione, è e rimane sempre la centralità della persona, perché la tecnologia può accelerare i processi di sviluppo delle organizzazioni pubbliche e private, ma il fattore umano resta centrale: l’intelligenza artificiale amplifica le nostre capacità, mentre la visione, il giudizio e la capacità di relazione continuano a essere prerogativa delle persone”.

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