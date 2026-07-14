Quadro rialzista per AMETEK

(Teleborsa) - Chiusura del 13 luglio

Seduta in ribasso per il produttore di strumenti elettronici e dispositivi elettromeccanici , parte dell' S&P-500 , che porta a casa un decremento dello 0,80%, ma che mostra un quadro tecnico di medio periodo positivo.





Operatività odierna:

Lo status tecnico di AMETEK favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 232,1 USD con stop loss fissato a quota 73,05 Dollari USA, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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