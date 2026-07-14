Quadro rialzista per AMETEK
(Teleborsa) - Chiusura del 13 luglio
Seduta in ribasso per il produttore di strumenti elettronici e dispositivi elettromeccanici, parte dell'S&P-500, che porta a casa un decremento dello 0,80%, ma che mostra un quadro tecnico di medio periodo positivo.
Operatività odierna:
Lo status tecnico di AMETEK favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 232,1 USD con stop loss fissato a quota 73,05 Dollari USA, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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