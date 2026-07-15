Quadro rialzista per Stellantis
(Teleborsa) - Chiusura del 14 luglio
Apprezzabile rialzo per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, tra i componenti del FTSE MIB, in guadagno dell'1,40% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Stellantis ai prezzi attuali pari a 4,999 Euro, con stop loss individuato in area 4,489 Euro, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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