Parigi: nuovo spunto rialzista per Kering
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la multinazionale del lusso, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,67%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Kering più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico del colosso del lusso suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 243,9 Euro con tetto rappresentato dall'area 247,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 241,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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