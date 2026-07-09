Parigi: nuovo spunto rialzista per Kering

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la multinazionale del lusso , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,67%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Kering più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico del colosso del lusso suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 243,9 Euro con tetto rappresentato dall'area 247,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 241,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```