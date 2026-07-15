Analisi Tecnica: EUR/GBP del 14/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 luglio
La giornata del 14 luglio chiude piatta per il cross Euro contro la valuta britannica, che riporta un +0,04%.
La situazione di medio periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 0,8536. Supporto visto a quota 0,8522. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 0,855.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)