Analisi Tecnica: EUR/YEN del 14/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 luglio
Seduta trascurata per il cambio Euro / Yen, che archivia la giornata con un controllato +0,17%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 185,523, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 184,733. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro contro Yen giapponese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 186,313.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)