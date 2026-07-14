Analisi Tecnica: EUR/YEN del 13/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 luglio
Moderatamente al rialzo la prestazione del cambio Euro / Yen, che chiude con una variazione percentuale dello 0,25%.
L'analisi di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 185,537 e supporto a 184,407. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 186,667.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)