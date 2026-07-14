Milano 12:11
52.584 -0,43%
Nasdaq 13-lug
29.264 0,00%
Dow Jones 13-lug
52.499 -0,26%
Londra 12:11
10.462 -0,34%
Francoforte 12:11
25.006 -0,43%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 13/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 13/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 luglio

Moderatamente al rialzo la prestazione del cambio Euro / Yen, che chiude con una variazione percentuale dello 0,25%.

L'analisi di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 185,537 e supporto a 184,407. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 186,667.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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