Milano
10:41
52.675
-0,35%
Nasdaq
14-lug
29.586
0,00%
Dow Jones
14-lug
52.508
+0,02%
Londra
10:41
10.511
-0,18%
Francoforte
10:41
25.019
-0,51%
Mercoledì 15 Luglio 2026, ore 10.57
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,64%
Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,64%
Ibex 35 apre appena sotto la parità a 19.232,6 Euro
In breve
,
Finanza
15 luglio 2026 - 09.18
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Lieve ribasso per indice azionario della Borsa di Madrid, in flessione dello 0,64%, a quota 19.232,6 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,51%
Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,79%
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-0,37%)
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-0,17%)
Argomenti trattati
Borsa
(1486)
·
Madrid
(93)
Titoli e Indici
Ibex 35 Index
-0,62%
Altre notizie
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,86%
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (-0,15%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (+0,08%)
Borsa: Brillante Madrid in avvio (+1,43%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (+0,07%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (-0,27%)
Guide
ETC ed ETN: cosa sono, come funzionano e differenze con gli ETF
Oggi, tra gli strumenti quotati, non ci sono più soltanto gli ETF, che ormai sono entrati nel lessico comune di chi investe, ma anche una famiglia più ampia di prodotti negoziati in borsa, che...
leggi tutto