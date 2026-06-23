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Borsa: Ribasso per il Nasdaq-100, in discesa del 3,22%

Il Nasdaq-100 apre a 29.369,25 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ribasso per il Nasdaq-100, in discesa del 3,22%
Seduta molto negativa per l'indice dei titoli tecnologici USA, che retrocede del 3,22%, a quota 29.369,25 in apertura.
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