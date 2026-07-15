Corbello (Commercialisti): "Rilanciamo dialogo con l'Agenzia delle Entrate"

(Teleborsa) - “Fin dall’insediamento del nuovo Consiglio abbiamo voluto rilanciare il rapporto con l’Agenzia delle Entrate, in linea con il percorso di collaborazione avviato a livello nazionale tra il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e l’Amministrazione finanziaria. Per questo abbiamo sottoposto ai nostri iscritti un questionario con l’obiettivo di raccogliere le principali criticità che i professionisti incontrano quotidianamente nel rapporto con gli uffici dell’Agenzia. I commercialisti rappresentano il principale interlocutore dell’Amministrazione finanziaria: assistono milioni di contribuenti e gestiscono ogni giorno una parte fondamentale degli adempimenti fiscali. Era quindi necessario ascoltare direttamente la categoria.



Abbiamo chiesto ai colleghi di indicarci le difficoltà riscontrate nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate, i tempi necessari per ottenere un appuntamento, le problematiche che potrebbero essere risolte da remoto e gli ambiti nei quali è necessario un intervento di semplificazione. L’obiettivo è costruire un tavolo tecnico permanente che renda il rapporto tra professionisti e Fisco più efficiente, rapido e collaborativo”. Lo afferma Francesco Corbello, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord, introducendo l’incontro con il direttore dell’Agenzia delle Entrate di Caserta, Luigi Monaco.



“Abbiamo già avviato un confronto positivo con i vertici dell’Agenzia delle Entrate di Napoli, sia dell’Ufficio 1 sia dell’Ufficio 2, e proseguiamo questo percorso con la Direzione di Caserta. Un altro elemento qualificante della nostra azione – ha aggiunto Corbello - è il potenziamento della formazione a distanza, che registra una partecipazione di 200/300 colleghi per ogni evento e che ha riscosso grande apprezzamento anche da parte dell’Agenzia. Ora, però, è il momento di compiere un ulteriore passo avanti: trasformare il dialogo e la collaborazione in risultati concreti, affinché questo nuovo rapporto tra Agenzia delle Entrate e commercialisti produca benefici reali per i professionisti e, di conseguenza, per i contribuenti”.



Nel corso del suo intervento il direttore Monaco ha sottolineato: “Credo che Agenzia delle Entrate e commercialisti siano protagonisti dello stesso processo, pur operando da prospettive diverse. Siamo entrambi tecnici e proprio per questo è fondamentale definire regole di collaborazione chiare e un confronto costante. Per questo motivo abbiamo chiesto all’Ordine dei Dottori Commercialisti un riscontro sincero sulla nostra attività: solo attraverso un dialogo aperto possiamo individuare eventuali criticità e migliorare l’efficienza dei nostri servizi. Non ci sottraiamo al confronto - ha evidenziato -, perché siamo consapevoli che ogni organizzazione può perfezionare il proprio operato. Il contributo dei professionisti è prezioso per offrire un’assistenza sempre più efficace ai contribuenti. Inoltre, il dialogo continuo tra Agenzia e commercialisti consente di prevenire incomprensioni e interpretazioni errate, riducendo il rischio di errori e garantendo una maggiore certezza nell’applicazione della normativa tributaria”.



Giulia Frezza, consigliere delegato dell’Odcec Napoli Nord, ha parlato dei risultati del questionario: “Dalle segnalazioni raccolte tra i nostri iscritti emerge che una delle principali criticità riguarda il canale telematico Civis, messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per gestire a distanza le pratiche meno complesse. Si tratta di uno strumento certamente utile e importante, che ha contribuito a semplificare molti adempimenti, ma che può esprimere appieno le sue potenzialità solo se accompagnato da tempi di risposta più rapidi. Nel corso dell’incontro con l’Agenzia abbiamo evidenziato proprio questa esigenza: garantire una lavorazione più tempestiva delle richieste, così da rendere il servizio ancora più efficiente, migliorare il rapporto con i professionisti e offrire risposte più rapide anche ai contribuenti”.

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