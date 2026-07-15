Francoforte: calo per Bayer
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia chimico-farmaceutica, con una flessione dell'1,85%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Bayer, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del produttore tedesco di farmaci, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 48,7 Euro. Primo supporto visto a 47,91. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 47,62.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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