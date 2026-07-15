Francoforte: calo per Fuchs Petrol

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società petrolifera tedesca , con una flessione dell'1,96%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Fuchs Petrol mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,52%, rispetto a -2,38% del MDAX ).





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 39,43 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 38,67. L'equilibrata forza rialzista di Fuchs Petrol è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 40,19.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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