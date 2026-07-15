Francoforte: rosso per Talanx
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Talanx, che mostra un decremento dell'1,96%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Talanx, che fa peggio del mercato di riferimento.
La tendenza di breve di Talanx moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 110,3 Euro e supporto a 109,3. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 111,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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