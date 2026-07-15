Francoforte: rosso per Talanx

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Talanx , che mostra un decremento dell'1,96%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Talanx , che fa peggio del mercato di riferimento.





La tendenza di breve di Talanx moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 110,3 Euro e supporto a 109,3. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 111,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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