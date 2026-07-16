Milano 12:04
52.212 -0,38%
Nasdaq 15-lug
29.503 -0,28%
Dow Jones 15-lug
52.659 +0,29%
Londra 12:05
10.484 -0,30%
Francoforte 12:04
24.853 -0,59%

Francoforte: rosso per Aixtron

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: rosso per Aixtron
Seduta in ribasso per Aixtron, che mostra un decremento del 2,15%.
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