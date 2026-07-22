Francoforte: brillante l'andamento di Talanx
(Teleborsa) - Seduta positiva per Talanx, che avanza bene del 2,80%.
Il confronto del titolo con il MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Talanx rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Talanx. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 114,7 Euro. Primo supporto visto a 112. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 110,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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