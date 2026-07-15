Invito all'acquisto per Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Chiusura del 14 luglio

Ottima performance per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili , tra i titoli dell'indice FTSE Italia Mid Cap , che ha chiuso in rialzo del 3,37%.





Operatività odierna:

Le azioni di Alerion Clean Power , su questi prezzi fissati a 21,5 Euro, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 19,97 Euro, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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