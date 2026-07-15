Invito all'acquisto per MicroStrategy Incorporated

(Teleborsa) - Chiusura del 14 luglio

Ottima performance per l' azienda di analisi e business intelligence , tra i titoli dell'indice Nasdaq 100 , che ha chiuso in rialzo del 5,95%.





Operatività odierna:

Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di MicroStrategy Incorporated ai prezzi attuali pari a 97,58 USD, con stop loss individuato in area 81,92 Dollari USA, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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