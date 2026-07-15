Invito all'acquisto per MicroStrategy Incorporated
(Teleborsa) - Chiusura del 14 luglio
Ottima performance per l'azienda di analisi e business intelligence, tra i titoli dell'indice Nasdaq 100, che ha chiuso in rialzo del 5,95%.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di MicroStrategy Incorporated ai prezzi attuali pari a 97,58 USD, con stop loss individuato in area 81,92 Dollari USA, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```