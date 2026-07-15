Londra: balza in avanti ICG
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino, con una variazione percentuale del 2,46%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che ICG mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,91%, rispetto a -1,91% del principale indice della Borsa di Londra).
La tendenza di breve di ICG è in rafforzamento con area di resistenza vista a 18,58 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,96. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 19,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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