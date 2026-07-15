Londra: balza in avanti ICG

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino , con una variazione percentuale del 2,46%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che ICG mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,91%, rispetto a -1,91% del principale indice della Borsa di Londra ).





La tendenza di breve di ICG è in rafforzamento con area di resistenza vista a 18,58 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,96. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 19,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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