Milano 10:47
52.683 -0,34%
Nasdaq 14-lug
29.586 0,00%
Dow Jones 14-lug
52.508 +0,02%
Londra 10:47
10.506 -0,23%
Francoforte 10:47
25.019 -0,51%

Londra: balza in avanti ICG

Migliori e peggiori, In breve
Londra: balza in avanti ICG
Bene la società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino, con un rialzo del 2,46%.
Condividi
```