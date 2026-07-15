Milano
10:47
52.683
-0,34%
Nasdaq
14-lug
29.586
0,00%
Dow Jones
14-lug
52.508
+0,02%
Londra
10:47
10.506
-0,23%
Francoforte
10:47
25.019
-0,51%
Mercoledì 15 Luglio 2026, ore 11.04
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Londra: balza in avanti ICG
Londra: balza in avanti ICG
Migliori e peggiori
,
In breve
15 luglio 2026 - 09.50
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Bene la
società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino
, con un rialzo del 2,46%.
Condividi
Leggi anche
Londra: balza in avanti ICG
Londra: in calo ICG
Londra: giornata depressa per ICG
Londra: scambi al rialzo per ICG
Titoli e Indici
ICG
+4,08%
Altre notizie
Londra: balza in avanti Informa
Londra: balza in avanti BP
Londra: brillante l'andamento di BP
Londra: scambi al rialzo per Diageo
Londra: scambi in positivo per Barclays
Londra: balza in avanti British American Tobacco
Guide
ETC ed ETN: cosa sono, come funzionano e differenze con gli ETF
Oggi, tra gli strumenti quotati, non ci sono più soltanto gli ETF, che ormai sono entrati nel lessico comune di chi investe, ma anche una famiglia più ampia di prodotti negoziati in borsa, che...
leggi tutto