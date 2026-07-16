New York: luce verde per Thomson Reuters
(Teleborsa) - Protagonista Thomson Reuters, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,10%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Thomson Reuters mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,93%, rispetto a -0,71% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Lo status tecnico di Thomson Reuters è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 102 USD, mentre il primo supporto è stimato a 97,78. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 106,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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