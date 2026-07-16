New York: luce verde per Thomson Reuters

(Teleborsa) - Protagonista Thomson Reuters , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,10%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Thomson Reuters mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,93%, rispetto a -0,71% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Lo status tecnico di Thomson Reuters è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 102 USD, mentre il primo supporto è stimato a 97,78. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 106,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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